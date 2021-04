Salehi: Iran ist einer der Exporteure von Radiopharmazeutika weltweit

Ali Akbar Salehi sagte in einer Fernsehsendung am Samstagabend: "Ein großer Teil der 133 nuklearen Errungenschaften, die am Samstag in Anwesenheit des Präsidenten ausgeweiht wurden; Umfasst Bereiche wie Landwirtschaft."

"Eines der erforderlichen Werkzeuge zur Herstellung des Corona-Impfstoffs ist eine Zentrifuge, und die Atomic Energy Organization hat diese Zentrifuge für das iranische Unternehmen bereitgestellt, das den Impfstoff herstellt", sagte er.

Salehi fügte hinzu: "die Anzahl unserer Radiopharmazeutika von Jahr zu Jahr zunimmt. Zum Beispiel haben wir ein Pharmaradio produziert, das ein ausländisches Äquivalent von 15.000 Euro hat. Wir haben das Tetra-Projekt, für das 60 Millionen Euro Geräte gekauft und 37.000 Quadratmeter Gebäude bereitgestellt wurden. Dieses Projekt ist im Nahen Osten einzigartig und wird zur Herstellung moderner Radiopharmazeutika führen."

Salehi verwies auch auf die US-Sanktionen gegen den Iran und sagte: "Die Feinde versuchen, die Produktion von Radiopharmazeutika im Iran durch Sanktionen zu beeinflussen, aber mit den Bemühungen iranischer Experten werden sie scheitern."

Radiopharmazeutika sind Arzneimittel, die aus radioaktiven Materialien hergestellt werden und zur Diagnose und Behandlung einiger Krankheiten verwendet werden.