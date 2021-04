Die Sanktionen müssen aufgehoben werden

Während der Sitzung des Sicherheitsrates, die sich auf Minenräumungsmaßnahmen konzentrierte, fügte Majid Takht-e Ravanchi hinzu, dass Minen und andere Sprengstoffe des Krieges eine große Herausforderung für die Sicherheit und nachhaltige Entwicklung einiger Länder darstellen.

„Der Schutz des menschlichen Lebens und die Schaffung sicherer Bedingungen für soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in solchen Staaten erfordern ein umfassendes Minenräumungsprogramm“, betonte er.

„Infolge der Invasion Saddams in der Islamischen Republik Iran waren fünf Provinzen unseres Landes mit Minen und anderen Sprengkörpern kontaminiert, die vom Krieg übrig geblieben waren“, betonte Majid Takht-e Ravanchi.

„Trotz der illegalen US-Sanktionen, die den Transfer von Minenräumgeräten in den Iran verhindern, konnte unser Land die meisten kontaminierten Gebiete reinigen, da es sich auf Arbeitskräfte, einheimische Geräte und moderne Minenräummethoden stützte. Trotz der illegalen US-Sanktionen, die den Transfer von Minenräumgeräten in den Iran verhindern, konnte unser Land nicht nur die meisten kontaminierten Gebiete reinigen, da es sich auf Arbeitskräfte, einheimische Geräte und moderne Minenräummethoden stützte. Auf dem Gebiet der Minenräumung tätige iranische Unternehmen arbeiten mit anderen Ländern in der Region zusammen“, sagte er.