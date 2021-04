Dieser Film wird am 20. Reality Bytes-Filmfestival in den USA, 13. Grand River-Filmfestival in Kanada, 5. Festival Politica in Portugal und internationalen Human Rights Festival in Spanien teilnehmen.

Die Iranerin Mozhan Kordi wurde beim 33. Living Skies Student Film Festival in Kanada als beste Schauspielerin nominiert.

Kordi wurde für ihre Leistung in dem Kurzfilm "The recess", unter der Regie von Navid Nikkhah Azad, nominiert.