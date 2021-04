Ukrainisches Flugzeug: Iran reagiert auf einseitige Maßnahmen mit legalen Mitteln

Als Antwort auf die Medienerklärungen des ukrainischen Außenministers und seines Stellvertreters sagteMohsen Baharvand: „Wir sehen die Äußerungen unserer ukrainischen Kollegen in den Medien und achten darauf, aber manchmal verstehen wir den Grund für einige nicht konstruktive Erklärungen nicht.“

„Ich muss mich vielleicht noch einmal an die Aktionen der Islamischen Republik Iran im Zusammenhang mit dem tragischen Absturz eines ukrainischen Flugzeugs erinnern. Die Vertreter der ukrainischen Regierung waren in verschiedenen Phasen der Untersuchungen in Paris anwesend“, betonte er.

Er sagte auch: „Wir haben zwei Gesprächsrunden in Kiew und Teheran geführt, und die Vertreter verschiedener iranischer und ukrainischer Institutionen haben an den Sitzungen teilgenommen, und es wurden detaillierte Erklärungen zum Unfallereignis gegeben.“

„Die Islamische Republik Iran hat alle ihre Aufgaben im Einklang mit dem Völkerrecht erfüllt und wird dies bis zum Ende tun“, stellte er fest.

„Während der Iran seine bilateralen Beziehungen zu anderen Ländern respektiert, hat er im Rahmen seiner nationalen Souveränität keinen Druck oder keine Bedrohung akzeptiert. Der Iran wird verhältnismäßig gegen irrationale und unvernünftige Maßnahmen vorgehen und auf die geringste einseitige Maßnahme mit legitimen, legalen und diplomatischen Mitteln reagieren“, bekräftigte Mohsen Baharvand.