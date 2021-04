Wie IRNA berichtet, werden diese Wettbewerbe am 9. April in der Stadt Almaty, Kasachstan, stattfinden.

Die griechisch-römischen olympischen Wrestling-Qualifikationswettbewerbe in Asien finden vom 9. bis 11. April und die asiatischen Wrestling-Meisterschaften vom 12. bis 17. April in Kasachstan in dieser Stadt statt.