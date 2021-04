Zarif trifft sich mit dem Präsident von Usbekistan

Laut der allgemeinen Abteilung für Information und Sprecher des iranischen Außenministeriums hat sich Mohammad Javad Zarif heute Nachmittag mit dem usbekischen Präsidenten Shaukat Mirzayev getroffen, um Meinungen zu Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern.

Zarif erläuterte die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen und betonte das Interesse des Iran an der Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Republik Usbekistan im Rahmen der bestehenden Kapazitäten.

Shaukat Mirzayev wies auch auf die Bedeutung der bilateralen Beziehungen und die Notwendigkeit hin, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auszubauen, indem er Abhalten der vierzehnten Runde der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder in kürzerer Zeit betonte.