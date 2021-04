Die Umsetzung der Verpflichtungen der Mitglieder steht auf der Tagesordnung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission

Eine Sitzung der Gemeinsamen Kommission des Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA) hat a Freitag im Online-Format begonnen. Das nächste Treffen soll am Dienstag in Wien stattfinden.

„Morgen wird klar sein, ob die 4+1-Gruppe die Anforderungen des Iran erfüllen kann oder nicht“, erklärte Saeid Khatibzadeh.

„Es ist klar, dass die US-Sanktionen insgesamt aufgehoben werden müssen, und dann wird die Islamische Republik Iran Maßnahmen ergreifen“, fügte er hinzu.

Die Europäische Union erklärte am Donnerstag, dass Vertreter Chinas, Frankreichs, Deutschlands, Russlands, Großbritanniens und Irans sich am 2. April virtuell treffen werden, um die mögliche Rückkehr der Vereinigten Staaten zum JCPOA, auch bekannt als das Iran-Atomabkommen, zu diskutieren.