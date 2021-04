Zarif trifft sich mit seinem usbekischen Amtskollegen in Taschkent

In der ersten Phase seiner Reise in vier zentralasiatische Länder, darunter Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan und Turkmenistan, traf sich Zarif heute Morgen mit dem usbekischen Außenminister Abdulaziz Kamilov in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.

Bei diesem Treffen überprüfte der iranische Außenminister die Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Bereich der bilateralen Beziehungen, insbesondere der Wirtschaftsfragen, des Handelsaustauschs und der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Transit und Energie usw., und erörterte Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Einseitige Sanktionen der USA gegen die Islamische Republik Iran, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im afghanischen Friedensprozess und die Zusammenarbeit in internationalen Rechtsforen waren weitere Themen, die von den Außenministern der Islamischen Republik Iran und Usbekistans erörtert wurden.