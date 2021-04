Zarif fordert E3 auf, konstruktiv am nächsten Treffen in Wien teilzunehmen

Teheran (IRNA) - In einem Telefongespräch mit seinem britischen Amtskollegen Dominic Rabb forderte der iranische Außenminister die europäischen Mitgliedstaaten des JCPOA auf, ihre Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens zu respektiren und konstruktiv am nächsten Treffen in Wien teilzunehmen.

Während der Gespräche diskutierten beide Seiten die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Atomabkommen, insbesondere die Abhaltung einer Sitzung der gemeinsamen Kommission des JCPOA in Wien. In diesem Gespräch bekräftigte unser Außenminister die Notwendigkeit einer vollständigen und endgültigen Aufhebung der illegalen und grausamen US-Sanktionen, damit die Islamische Republik Iran sie überprüfen kann, und fügte hinzu: „In diesem Fall werden wir zu unseren Verpflichtungen zurückkehren.“ Dominic Rabb seinerseits versicherte, dass London alles tun werde, um die Verhandlungen fruchtbar zu machen. Die beiden Seiten tauschten sich auch über einige bilaterale politische und konsularische Fragen aus.