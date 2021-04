Iran ist zum weltweit größten Stahlproduzenten und -exporteure geworden

„Das erste Projekt, das heute in Betrieb genommen wird, ist die Produktion von legiertem Stahl in der Fabrik Esfarayen, für das eine neue Linie in Betrieb genommen wurde“, erklärte Alireza Razm-Hosseini am Donnerastag.

Am Donnerstag eröffnete der iranische Präsident Hassan Rohani fünf große Industrieprojekte per Videokonferenz.

Mehr als 45.000 Milliarden Rials wurden investiert, um diese Projekte zu eröffnen.

Mit der Eröffnung dieser Projekte wurden Arbeitsplätze für mehr als 1.290 Personen geschaffen.

Diese Projekte wurden in fünf Provinzen Nord-Khorasan, Kerman, Qazvin, Semnan und Fars in Betrieb genommen.