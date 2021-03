Zarif und Qani überprüfen den Friedensprozess in Afghanistan

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister traf am Dienstag in Duschanbe mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Qani zusammen und die beiden tauschten sich über den laufenden Friedensprozess in Afghanistan aus.

Während des Treffens diskutierten Zarif und Qani auch verschiedene regionale Fragen und Beziehungen zwischen den beiden Republiken. Die Zukunft Afghanistans und der Beitrag des Iran zur Wiederherstellung von Frieden und Ruhe in diesem Land waren weitere Themen. Präsident Qani lobte die Position des Iran zu den jüngsten Ereignissen in Afghanistan und drückte die Bereitschaft seines Landes aus, bilaterale Beziehungen in allen Bereichen aufzubauen und die gemeinsame Wirtschaftskommission abzuhalten. Um an der Heart of Asia Ministerkonferenz zu Afghanistan teilzunehmen, reiste Außenminister Mohamad Javad Zarif nach Duschanbe, Tadschikistan.