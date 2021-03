Takht-e Ravanchi: Die Sanktionen verlängern die Syrienkrise

Majid Takh-e Ravanchi fügte auf einer Sitzung des Sicherheitsrates am Montag zur humanitären Lage in Syrien hinzu: „Der jüngste Bericht des UN-Generalsekretärs über das Hungerrisiko in Syrien im Jahr 2021 unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Hilfe zur Bewältigung dieser Herausforderung.“

„Während die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Bedürftige eine hohe Priorität hat, wird ihre langfristige Nachhaltigkeit allein weder das Problem lösen noch die grundlegenden Maßnahmen ersetzen, die für die Gewährleistung von Frieden, Sicherheit und dauerhafter Stabilität in diesem Land von entscheidender Bedeutung sind“, betonte er.

„Der erste und wichtigste Schritt besteht darin, die vollständige Souveränität und territoriale Integrität Syriens durch die Beseitigung von Terroristen, den Abzug ausländischer Streitkräfte, das Ende der Besatzung und die Sicherheit der syrischen Grenzen zu gewährleisten“, erklärte er.

„Es gibt keine militärische Lösung für die Syrienkrise, und die einzige Möglichkeit, sie zu beenden, besteht darin, sie unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts friedlich zu lösen, was natürlich kurzfristig nicht erreicht werden kann“, sagte Takht-e Ravanchi.

Er betonte das Engagement der Islamischen Republik Iran für eine politische Lösung der Krise und die Unterstützung des syrischen Volkes und der syrischen Regierung, um die Einheit und territoriale Integrität ihres Landes zu gewährleisten.