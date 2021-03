Irans Außenminister trifft sich mit dem Präsidenten von Tadschikistan

Teheran (IRNA) - Mohammad Javad Zarif, Außenminister der Islamischen Republik Iran, der nach Tadschikistan reiste, um an der Heart of Asia Ministerkonferenz teilzunehmen, traf sich am Montag mit dem Präsidenten von Tadschikistan, Emomali Rahmon.

Während des Treffens wurden bilaterale Fragen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen, einschließlich Wirtschaftsfragen, Handel, Energie, Industrie, Verkehr, Wissenschaft und Kultur, erörtert und die Bedeutung der Rolle der gemeinsamen Kommission für Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Die gemeinsame Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, Drogenhandel und anderer grenzüberschreitender organisierter Kriminalität waren weitere Themen, die während des Treffens erörtert wurden.