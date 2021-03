Zarif und CICA-Exekutivsekretär treffen sich in Tadschikistan

Teheran (IRNA) – Am Rande der zweitägigen Heart of Asia Ministerkonferenz in Tadschikistan traf sich der Außenminister der Islamischen Republik Iran mit Kairat Sarybay, dem Exekutivsekretär der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA).

Bei diesem Treffen erläuterte der Exekutivsekretär der CICA die Teilnahme und Zusammenarbeit der Islamischen Republik Iran an den regionalen Aktivitäten der CICA und erläuterte die bevorstehenden Programme der CICA, einschließlich der Planung des Ministertreffens und des Gipfeltreffens der CICA-Mitgliedsländer. Mohammad Javad Zarif betonte die Bedeutung Asiens und der Region in den gegenwärtigen Gleichungen der internationalen Beziehungen. Zarif würdigte die Unterstützung des Iran für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen CiCA und den Mitgliedstaaten und lobte die Rolle Kasachstans bei den iranischen Atomgesprächen sowie die Friedensgespräche in Astana als den einzig wirksamen Weg, um den Frieden in Syrien wiederherzustellen. Um an der Heart of Asia Ministerkonferenz zu Afghanistan teilzunehmen, reiste Außenminister Mohamad Javad Zarif nach Duschanbe.