Teheran (IRNA) - Um an der Heart of Asia Ministerkonferenz zu Afghanistan teilzunehmen, wird Außenminister Mohamad Javad Zarif in Kürze nach Duschanbe, Tadschikistan, reisen, so Saeid Khatibzade, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik.

In einem Tweet fügte Khatibzade hinzu, dass auf der Arbeitsagenda von Minister Zarif während seiner Reise auch mehrere Treffen mit den tadschikischen Behörden stehen. Der iranische Sprecher betonte auch, dass das gemeinsame zivilisatorische, historische und kulturelle Erbe eine unzerstörbare Verbindung zwischen den beiden Nationen geschaffen hat. Am Montag wird die zweitägige Heart of Asia Ministerkonferenz zu Afghanistan eröffnet.