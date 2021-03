USA sollen ohne Verhandlungen zum JCPOA zurückkehren

„Ich bin nicht optimistisch, dass die USA zum JCPOA zurückkehren und die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran verbessern werden. Weil die Administration und der Kongress uneins sind, übt der Kongress Druck auf die Administration aus, während die Israel-Lobby ihre Aktivitäten intensiviert hat. Biden ist intern in einer schwachen Position und hat nicht den Mut, sich für eine ordentliche Rückkehr zum JCOPA zu entscheiden“, sagte Hossein Mousavian.

„Die Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und den Ländern der Region ist wichtiger als die Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und den USA, und deshalb sollten die Länder der Region nicht darauf warten, dass die USA ihre Beziehungen zu Iran verbessern“, fügte er hinzu.

Das Beirut Institute ist ein internationaler Think Tank, der 2010 von der libanesisch-amerikanischen Journalistin Raghida Dergham in New York gegründet wurde. Das Institut hat bereits mehrere hochrangige Gipfeltreffen zu politischen und strategischen Fragen der Nahostregion und der arabischen Länder organisiert.