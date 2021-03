In einem Tweet am Donnerstagabend schrieb Saeed Khatibzadeh: „Ich möchte die Flitterwochen von niemandem unterbrechen, aber es klingt so, als ob die US-Diplomatie im Pompeo-Stil weiterlebt“.

Er fügte hinzu: „Das sollte ein weiterer Weckruf sein: Die selbstherrliche Behandlung anderer durch die USA hat nicht mit Trump begonnen und wird auch nach ihm nicht enden. Ein freundlicher Rat an die E3/EU: Zeigen Sie Rückgrat“.