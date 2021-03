Die ebenfalls an den Paralympischen Spielen in London und Rio teilnehmende Medaillengewinnerin gewann die Goldmedaille mit insgesamt 237,7 Punkten im 10m-Luftpistolenschießen der Frauen in der Kategorie P2.

Rund 120 Athlet*innen aus 24 Ländern nehmen an der internationalen Veranstaltung teil, die am kommenden Mittwoch zu Ende gehen wird.