Terroranschlag: 1 Toter, 3 Verletzte bei einer Explosion im Südosten Irans

In einer Erklärung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, erklärte das Büro für Öffentlichkeitsarbeit des regionalen Hauptquartiers Quds des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), dass bei einem Terroranschlag, der am Sonntag um 9:30 Uhr Ortszeit auf einem der Plätze in Saravan in der Provinz Sistan und Belutschistan, im Südosten Irans, stattfand, eine Person getötet und drei weitere verwundet wurden.

Eine der Verletzten bei diesem Vorfall war eine Frau, hieß es in der Erklärung.