Khatibzadeh wünscht ein frohes Nowruz mit Gesundheit und Freundschaft

„Alles wird in Nowruz neu sein und es wird gehofft, dass sehr gute und blühende Tage auf das iranische Volk warten, fernab von dem Coronavirus, COVID-19“, sagte Saeed Khatibzadeh am Montag in einer Zeremonie mit dem Titel „Nowruz 2021, Nowruz der Freundschaft“ in Anwesenheit ausländischer Botschafter in Iran.

Er beschrieb Nowruz als das kulturelle Ereignis vieler Nationen in der Region.

„Heute sind meine Kollegen und ich in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kulturerbe, Tourismus und Handwerk, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit stolz darauf, Nowruz zu feiern, denn die Wahl des Frühlings ein Wunder für unsere Vorfahren war“, fügte er hinzu.

Nowruz ist mit Veränderung und Neuheit verwoben, sagte er und bemerkte: „Im Vertrauen auf die Hilfe des allmächtigen Gottes und dank der neuen Jahreszeit werden wir Zeuge der Ausrottung des neuartigen Coronavirus, COVID-19, und des Wachstums der Gesundheit“.

Dann wünschte er den Iraner*innen, den Menschen in der Region und allen Nationen „Gesundheit, Glück und Freundschaft“.