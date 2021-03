Zarif: Sanktionen und COVID-19-Pandemie werden bald vorbei sein

Mohammad Javad Zarif machte diese Bemerkungen in einer Zeremonie zur Feier der Ankunft des neuen Jahres in Iran, die inAnwesenheit von ausländischen Botschaftern in Teheran am Montag stattfand.



Er äußerte außerdem die Hoffnung, dass iranische Wissenschaftler in der Lage sein werden, die COVID-19-Pandemie in naher Zukunft einzudämmen.