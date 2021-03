Die erste Etappe der Karate 1-Weltliga im Jahr 2021, die am Freitag mit der Teilnahme von 584 Karatespieler und Karatespielerinnen aus 72 Ländern in der Stadt Istanbul begann, endet an diesem Sonntagabend.

Die iranische Karate-Nationalmannschaft hat an dieser Veranstaltung in zwei Abteilungen von Kata und Kumite in den Kategorien von Frauen und Männer teilgenommen.