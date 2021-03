Dieser Investitionsbetrag steht im Zusammenhang mit 135 Plänen und Projekten, die in dieser Hinsicht im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 64% aufweisen.

In den ersten elf Monaten des vergangenen persischen Jahres wurden 82 Projekte mit Auslandsinvestitionen in Höhe von 854 Mio. USD in den Bereichen Industrie, Bergbau und Handel genehmigt.