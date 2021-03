Zarifs Brief an Borrell enthält keine Pläne

Saeed Khatibzadeh sagte, dass der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif am 12. März 2021 einen Brief an Josep Borrell schickte, um die Position Teherans zu den Entwicklungen des JCPOA zu erläutern. „Dieser Brief erklärt die Position der Islamischen Republik Iran und enthält keine Pläne.“

Er fuhr fort, dass der iranische Außenminister bisher mehrere Briefe an Josep Borrell in Bezug auf den Atomdeal geschickt hat.

Laut ihm forderte der iranische Außenminister die USA auf, ihre JCPOA-Verpflichtungen einzuhalten, wenn Washington versucht, seine illegalen Maßnahmen zu kompensieren, nachdem das Land aus dem Deal zurückgetreten sei und Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran verhängt habe.