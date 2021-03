Die kubanische Nachrichtenagentur „Prensa Latina“ unter Berufung von BioCubaFarma erklärte: „Im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID19 wurden 100.000 Dosen von Soberana02 an das Pasteur-Institut des Iran geschickt, die in klinischen Studien in diesem Land verwendet werden“.

Das kubanische Institut unterzeichnete Anfang des Jahres 2021 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Pasteur-Institut.