Zarif: Nur der Iran hat sich an das Atomabkommen gehalten

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif veröffentlichte am Dienstag auf seiner Twitter-Seite eine Nachricht, in der er auf die Nichteinhaltung der JCPOA-Verpflichtungen der europäischen Troika und der USA hinwies und erklärte, nur der Iran habe sich an dieses umfassende Abkommen gehalten.

Er fügte hinzu, die Vereinigten Staaten und die drei europäischen Länder müssen endlich ihren Verpflichtungen nachkommen. Das Atomabkommen ist ein umfassendes Programm, das von der 5 +1-Gruppe (einschließlich der Vereinigten Staaten) und dem Iran erreicht wird. Heute haben 140 US-Gesetzgeber einen Brief an den US-Außenminister Anthony Blinken geschrieben, in dem sie ein "umfassendes" Abkommen mit dem Iran forderten, unabhängig davon, ob Washington vom Atomabkommen zurückgetreten ist und zu seinen JCPOA-Verpflichtungen zurückkehren muss.