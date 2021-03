Iran bekennt sich zu seinen internationalen Verpflichtungen im Bereich der Drogenbekämpfung

„Trotz mehr als einem Jahrzehnt Bemühungen, Hindernisse für den Kampf gegen Drogen zu beseitigen, hat die Islamische Republik Iran gute Fortschritte gemacht“, sagte er am Montag.

„Die Welt kämpft seit mehr als einem Jahrhundert gegen Drogen, aber leider erleben wir eine Zunahme der Produktion, des Handels und des Konsums von Drogen, so dass sich der Drogenkonsum in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat“, fügte er hinzu.

Brigadegeneral Eskandar Momeni betonte auch: „Währenddessen erleben wir in Afghanistan eine zunehmende Produktion traditioneller und industrieller Betäubungsmittel, die in den letzten zwei Jahrzehnten mit der Präsenz der Besatzer in diesem Land die Produktion und den Anbau um das 50-fache erhöht hat.“

„Die Islamische Republik kämpft weiterhin mit aller Kraft gegen Drogen“, stellte er fest.