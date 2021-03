Zarif hob die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran hervor

Bei einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Simon Kovni in Teheran sagte er, dass die Aufhebung der Sanktionen Iran dazu bringen werde, zu Korrekturmaßnahmen zurückzukehren.

Covney, der am Samstag in Teheran eintraf, merkte an, dass die Botschaft seines Landes in Teheran langsam eröffnet wird.

Während des Treffens tauschten sich beide Seiten über bilaterale, regionale und internationale Themen aus.

Irland ist der Koordinator der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates, die den JCPOA genehmigt hat.

Zuvor traf der irische Außenminister mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani zusammen, der bei dem Treffen alle Parteien des JCPOA aufforderte, die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen.