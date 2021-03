Teheran (IRNA) - Der Leiter des Internationalen Verbandes für öffentliches Verkehrswesen (UITP) in Teheran betonte, dass die Existenz einer U-Bahn in einer Stadt oder einem Land auf die Entwicklung und den Fortschritt dieses Landes hinweist. Er betonte, dass die U-Bahn der Hauptstadt zu den Top 15 in verschiedenen asiatischen Städten gehört.

Laut Mohamad Montazeri gehört U-Bahn der iranischen Hauptstadt außerdem zu den 16 besten U-Bahnen in Asien. „Trotz der negativen Propaganda über Iran nimmt die Teheraner Metro weltweit eine sehr gute Position ein“, betonte der UITP-Vertreter und wies auf die Notwendigkeit hin, diese Fähigkeiten stärker zu demonstrieren. Die Teheraner Metro, die größte des Landes, hat 7 Linien und 132 Stationen.