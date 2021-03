Die iranischen und irischen Außenminister treffen sich in Teheran

Heute hat der irische Außenminister Simon Coveney auch mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani getroffen.

„Der Besuch folgt einer wichtigen Entscheidung der Regierung in der vergangenen Woche, einen Geschäftsträger im Iran zu ernennen und die irische Botschaft in Teheran bis 2023 wieder zu eröffnen“, kündigte das irische Außenministerium in einer Erklärung an.

Irland wurde als Vermittler der Resolution 2231 des Sicherheitsrates ausgewählt. Diese Entschließung ist der Weg der Interaktion des Sicherheitsrates in Bezug auf das Atomabkommen.

„Irland als Vermittler ist an einem engen Dialog mit allen Mitgliedern interessiert und ermutigt alle Parteien, dieses Abkommen uneingeschränkt einzuhalten“, erklärte der irische Außenminister.