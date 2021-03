Alle JCPOA-Mitglieder müssen die Resolution 2231 vollständig umsetzen

Während eines Treffens mit dem irischen Außenminister Simon Coveney am Sonntag kündigte Hassan Rohani die Bereitschaft des Iran an, mit internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um regionale Krisen zu lösen.

„Der beste Weg, um Probleme mit europäischen Partnern auf verschiedenen bilateralen, regionalen und internationalen Ebenen zu lösen, besteht darin, mit gegenseitigem Respekt zu verhandeln und Bedrohungen oder Druck zu vermeiden“, fügte er hinzu.

In Bezug auf das Scheitern illegaler Sanktionen und des maximalen Drucks der Vereinigten Staaten gegen das iranische Volk und das Geständnis der neuen Regierungsbeamten zu diesem Thema sagte der Präsident: „Die Aktivierung des Atomabkommens als multilaterales internationales Abkommen hängt von der Aufhebung der Sanktionen durch die Vereinigten Staaten und der Erfüllung der vollen Verpflichtungen aller Mitglieder ab.“

Rohani forderte auch die Entwicklung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Teheran und Dublin in allen Bereichen, insbesondere in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, und betonte die Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten in diesem Bereich.

„Die beiden Länder verfügen über viele ungenutzte Kapazitäten in allen Bereichen, die genutzt werden sollten“, sagte Hassan Rohani.

In Bezug auf die Rolle des Landes als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates für die nächsten zwei Jahre sagte der irische Außenminister: „Trumps Rückzug aus dem Atomabkommen war ein historischer Fehler und die neue US-Regierung ist entschlossen, zum Atomabkommen Atomabkommen.“

Er erklärte, dass wir JCPOA als internationales Friedensabkommen schätzen und fügte hinzu: „Wir werden unser Bestes tun, um das Atomabkommen am Leben zu erhalten, und wir sind bereit, jede Rolle zu spielen, die dazu beitragen kann, die Situation zu verbessern und die Gespräche aller JCPOA-Mitglieder wieder aufzunehmen.“