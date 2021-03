Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister und sein armenischer Amtskollege haben am Samstag in einem Telefongespräch die Bedeutung der Bewältigung Herausforderungen in der Region betont.

Der armenische Außenminister Ara Ayvazian führte ein Telefongespräch mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif. Die Außenminister äußerten ihre Zufriedenheit mit der Dynamik der Entwicklung der Beziehungen, die auf einer jahrhundertealten Freundschaft beruhen, und die gegenseitige Bereitschaft, diese weiter zu stärken.