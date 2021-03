Waren im Wert von 31,2 Milliarden US-Dollar aus dem Land exportiert

„Zwar sind die Exporte des Landes in den ersten 11 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wertmäßig um 19% zurückgegangen“, erklärte Hamid Zadboum am Donnerstag.

„Mit dem Ausbruch des Coronavirus in den ersten drei Monaten dieses Jahres schlossen viele Länder ihre Grenzen und die Handelsbedingungen verbesserten sich, nachdem sich die Welt in Richtung Koexistenz mit dem Virus bewegt hatte“, betonte er.

„Die Provinz Boushehr steht an erster Stelle unter den Provinzen des Landes, obwohl ein großer Teil davon mit petrochemischen Exporten zusammenhängt. In diesem Sektor wird jedoch viel Mehrwert geschaffen, was für das Land sehr wertvoll ist”, fügte er hinzu.