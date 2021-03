Teheran (IRNA) - Der iranische Film „ Behind The Glasses“ unter der Regie von Mahdi Iravani wurde beim internationalen Beloit-Filmfestival in de USA mit dem „Power of the film-Award“ ausgezeichnet.

Dieses Filmstival fand vom 19. bis 28. Februar 2021 in der Stadt Beloit, den USA, online statt. In nur wenigen Minuten und in Form einer einfachen Struktur erzeugt der Film ein Gefühl der Freude und des Staunens aus dem Herzen einer dunklen Situation.