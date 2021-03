Technologie: Iran betont die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Syrien

Unter Hinweis auf die ökologischen Kapazitäten der iranischen Technologie und Innovation betonte Sattari die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Iran und Syrien im Technologiebereich.

Der syrische Minister sagte: „Wir begrüßen den Einsatz von iranischen Technologien in Syrien“.

Er fügte hinzu: „Der syrische Präsident hat die Erlaubnis gegeben, kleinen Unternehmen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, und in der Zukunft werden wir die Ausweitung der Aktivitäten in diesem Bereich sehen“.

Sattari nahm am Dienstag an der Veranstaltung Iran-Syrien Business Matchmaking in Damaskus teil.

Technologiediplomatie ist eine neue Form der Diplomatie, die Iran in der Welt zu gestalten sucht.