Rohani betonte die Aufhebung der US-Sanktionen

In einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstag betonte Hassan Rohani, dass der Verlust von Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung und Wiederbelebung des Atomabkommens die Situation erschweren könnte.

Er fügte hinzu: „Die schrittweise Reduzierung der Verpflichtungen seitens des Iran war eine Reaktion auf den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Abkommen und die Unfähigkeit der drei europäischen Länder, ihre Verpflichtungen zu erfüllen“.

Rohani bezeichnete die Aufhebung der freiwilligen Umsetzung des Zusatzprotokolls durch Iran als im Rahmen des vom Parlament verabschiedeten Gesetzes und fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde wird fortgesetzt und wir haben uns in keiner Weise vom Atomabkommen zurückgezogen“.

Der Präsident betonte: „Jede unkonstruktive Handlung oder Position im Gouverneursrat könnte zu neuen Herausforderungen führen und die aktuelle Situation verkomplizieren“.

Rohani betonte: „Die Beziehungen zwischen Teheran und Paris können auf der Grundlage einer nachhaltigen Vision und mit langfristigen Zielen für eine gemeinsame bilaterale, regionale und globale Zusammenarbeit entwickelt werden“.

Unter Bezugnahme auf die Coronavirus-Pandemie in verschiedenen Ländern der Welt, darunter auch in Iran und in Frankreich, sagte der Präsident, dass eine effektive Konfrontation mit dem Coronavirus die Zusammenarbeit aller Länder der Welt erfordert. „Die grausamen, illegalen Sanktionen der Vereinigten Staaten haben Iran den Umgang mit dieser Krankheit erschwert und der Islamischen Republik den Zugang zu ihren finanziellen Ressourcen erschwert, selbst für die Lieferung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, und es wird erwartet, dass die Europäische Union, insbesondere Frankreich, gegenüber diesem unmenschlichen Akt nicht schweigen wird“.

In diesem Telefongespräch bezeichnete der französische Präsident auch den Erhalt des Atomabkommens als eine Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft und betonte die Notwendigkeit der Fortsetzung der Gespräche, damit alle Parteien zur vollständigen Umsetzung ihrer Verpflichtungen zurückkehren".

Emmanuel Macron betonte die Notwendigkeit, dass beide Seiten die ersten Schritte unternehmen, und sagte: „Europa ist bereit, in den kommenden Wochen aktiver zu sein, um den Nukleardeal wiederzubeleben“.