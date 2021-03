Iran wird positiv auf positive Maßnahmen reagieren

„Die Position des Iran ist klar, es gibt keine Änderung in dieser Position“, erklärte er am Montag.

„Die Vereinigten Staaten folgen der falschen Politik der vorherigen US-Regierung, und an dieser anti-iranischen Politik und dem maximalen Druck hat sich nichts geändert“, fügte er hinzu.

In Bezug auf Netanjahus jüngste Äußerungen, wonach der Iran keine Atomwaffen erwerben darf, sagte er: „Das Besatzungsregime in Jerusalem ist die Wurzel vieler Probleme, Unsicherheiten und Probleme in Westasien.“

„Der Iran beobachtet die Situation genau und diese Prognosen kommen dem korrupten zionistischen Premierminister zugute“, betonte Khatibzadeh.

„In der iranischen Doktrin gibt es keinen Platz für Atomwaffen, obwohl die westliche Welt ihre Augen vor den Hunderten von Atomwaffen Israels geschlossen hat“, stellte er fest.