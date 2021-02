Der iranische Freistil-Ringer Mohamad Sadeq Firouzpur (74 kg) gewann eine Goldmedaille.

Andere Ringer im griechisch-römischen Stil bekamen 2 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Die Meisterschaften begannen am Samstag und endeten am Sonntag in der Hauptstadt Kiew.