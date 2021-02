Südkorea zahlt seine Schulden auf der Grundlage der Liste der von Iran geforderten Gegenstände

In einem Gespräch mit IRNA am Samstag merkte Hossein Tanhaei an, dass nach Angaben der Zentralbank der Islamischen Republik die Gesamtschulden, die Südkorea derzeit Iran schuldet, 7 Milliarden Dollar übersteigen.

Tanhaei erklärte auch, dass Südkorea, ohne mit den USA verhandeln zu müssen, nicht-sanktionierte Güter, einschließlich Lebensmittel und Pharmazeutika, transferieren kann.

Der Präsident der Handelskammer betonte außerdem, dass die vom Gesundheitsministerium vorgelegte Medikamentenliste auch Impfstoffe gegen das Coronavirus enthält.