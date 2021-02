Iran verurteilt US-Luftangriffe in Syrien

Der Sprecher des Außenministeriums Saeed Khatibzadeh erklärte, solche Angriffe gegen Syrien seien eine Fortsetzung der Aggression des israelischen Regimes gegen die Gebiete des arabischen Landes in der Ostprovinz Dayr al-Zawr in der Nähe der syrisch-irakischen Grenze.

Er sagte: „Die Angriffe haben in einem Kontext stattgefunden, in dem US-Streitkräfte in den letzten Jahren illegal in syrisches Territorium eingedrungen sind, Gebiete des Landes besetzt und seine natürlichen Ressourcen geplündert, einschließlich Öl, die rechtmäßig der syrischen Nation gehören“.

„Illegale US-Stützpunkte auf syrischem Boden trainieren auch terroristische Kräfte“, sagte Khatibzadeh weiter.

Er prangerte die US-Angriffe als klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens an, die die militärischen Konflikte verschärfen und die Region weiter destabilisieren werden.