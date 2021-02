Iranische und europäische Kardiologen diskutieren neue Behandlungsmethoden für Herzkreislauferkrankung

In den letzten drei Jahren hat das Razavi Hospital in Mashhad Kardiologen aus der ganzen Welt persönlich empfangen. In diesem Jahr wird die Konferenz wegen der Verbreitung des Coronavirus online abgehalten. Das nächste Webinar wird am 12. März stattfinden.

„Das Treffen befasst sich mit den neuesten Entwicklungen und Fortschritten im Zusammenhang mit der Diagnose und Behandlung von Herzkreislauferkrankung“, sagte Dr. Mahmoud Shabestari, der wissenschaftliche Sekretär der Veranstaltung.

Das Treffen bringt viele prominente Kardiologen aus Spanien, Italien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Belgien, Indien, der Schweiz, der Türkei und Iran zusammen.