Zarif und sein syrischer Amtskollege besprechen Mittel zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen

Die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass der syrische Außen- und Auslandsminister Faysal Mikdad am Donnerstagabend in einem Telefongespräch mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran Mohammad Javad Zarif die bilateralen Beziehungen zwischen Syrien und Iran und die Mittel zu ihrer Förderung in allen Bereichen, insbesondere in der Wirtschaft, erörtert hat.

In dem Telefongespräch besprachen beide Seiten die Ergebnisse der jüngsten Treffen, die im Rahmen des Astana-Formats in der russischen Stadt Sotschi stattfanden, sowie die Konsultationen verschiedener Delegationen zur Überwindung der Hindernisse, die einige westliche Länder der Rückkehr von Sicherheit und Stabilität auf dem gesamten syrischen Territorium in den Weg stellen.

Die beiden Minister sprachen auch über die Entwicklungen der Arbeit des Komitees zur Erörterung der Verfassung und die Ergebnisse der letzten Runde in Genf.

Sie waren sich einig in der Notwendigkeit, die Arbeit des Komitees unter der Leitung Syriens in Übereinstimmung mit den vereinbarten Verfahrensregeln zu unterstützen, ohne Einmischung von außen.

Mikdad drückte den Dank für die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für das syrische Volk in verschiedenen Bereichen aus, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich.