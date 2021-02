Die Sanktionen sollen innerhalb der nächsten drei Monate aufgehoben werden

In einem Interview mit mit Al Jazeera versicherte er, dass der Iran seine JCPOA-Verpflichtungen erneut erfüllen werde, wenn die USA die Sanktionen in den nächsten drei Monaten aufheben würden.

„Die Maßnahmen, die der Iran nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA ergriffen hat, zielen nicht darauf ab, die Spannungen zu erhöhen“, fügte er hinzu.

Takht-e Ravanchi verwies auf den Besuch von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, in Teheran, und betonte, dass die Aussagen über die Aufhebung der Sanktionen in den nächsten drei Monaten nur in Form von Vereinbarungen mit ihm in Teheran gemacht wurden und sonst nichts.

Der frühere US-Präsident Donald Trump zog sich im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen von 2015 zurück und verhängte die Sanktionen gegn den Iran.