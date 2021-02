Rhetorik der USA und E3 über die Reduzierung der JCPOA-Verpflichtungen sind „unfair“

Ayatollah Seyyed Ali Khamenei sagte bei einem Treffen am Montag mit den Mitgliedern des Expertenrates: „Die Islamische Republik hat vom ersten Tag an und über einen langen Zeitraum hinweg ihre Verpflichtungen auf der Grundlage der islamischen Lehren erfüllt, aber die Partei, die ihre Verpflichtungen vom ersten Tag an nicht erfüllt hat, waren diese vier Staaten. Daher sollten sie getadelt werden“.

„Als die USA sich aus dem Atomabkommen zurückzogen, unterstützten ihn die anderen Seiten. In solche Situation befiehlt der Koran, dass ihr auch [eure] Verpflichtungen aufgeben sollt. Unsere ehrenwerte Regierung hat jedoch ihre Verpflichtungen nicht aufgegeben und einige davon schrittweise reduziert. Natürlich sind diese Maßnahmen reversibel, wenn [andere Parteien des JCPOA] ihre Verpflichtungen wieder erfüllen“, sagte er.

Ayatollah Khamenei fügte hinzu: „In der Zwischenzeit sollte der internationale zionistische Clown, der immer wieder sagt, dass „wir Iran nicht erlauben werden, Atomwaffen zu bauen“, wissen, dass, wenn die Islamische Republik die Entscheidung hätte, Atomwaffen zu produzieren, er und die, die größer sind als er, nicht in der Lage wären, das zu verhindern“.

Er unterstrich die Tatsache, dass Iran niemals Atomwaffen entwickeln wird. „Was die Islamische Republik daran hindert, Atomwaffen herzustellen, sind die islamische Denkweise und die Prinzipien, die die Herstellung aller Arten von Waffen verbieten, einschließlich nuklearer oder chemischer Waffen, die zum Massaker an gewöhnlichen Menschen verwendet werden würden.“

In diesem Zusammenhang verwies Ayatollah Khamenei auf das Massaker an 220.000 unschuldigen Menschen bei den amerikanischen Atombombenangriffen auf zwei japanische Städte während des Zweiten Weltkriegs sowie auf die wahllose Bombardierung der jemenitischen Bevölkerung, ihrer Märkte, Krankenhäuser und Schulen durch westliche Kriegsflugzeuge. „Das Abschlachten von Zivilisten und unschuldigen Menschen ist die Methode der Amerikaner und der westlichen Länder, aber die Islamische Republik glaubt nicht an diese Methode und denkt deshalb niemals an Atomwaffen.“