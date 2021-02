Teheran (IRNA) – „In den letzten 24 Stunden sind 89 weitere Iraner an der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) gestorben, was insgesamt 59.572 Todesfälle zur Folge hatte“, sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, am Montag.

„In den letzten 24 Stunden wurden 8.263 neue Infektionsfälle mit COVID-19 festgestellt, von denen 741 ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, erklärte Lari. Sie fügte hinzu, dass mit den 89 neuen Opfern die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle des Landes auf 59.572 gestiegen sei. Lari stellte fest, dass 1.351.390 Patienten von insgesamt 1.582.275 Infizierten sich erholt haben oder aus den Krankenhäusern entlassen wurden.