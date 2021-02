Irans Aktionen bedeuten nicht Rückzug aus dem Atomabkommen

Er fügte hinzu, dass die Aktion des Iran am 23. Februar nicht den Rückzug des Iran aus dem Atomabkommen bedeute.

„15 IAEO-Berichte bestätigen das uneingeschränkte Festhalten der Islamischen Republik Iran am Atomabkommen, was ein gut dokumentierter und unbestreitbarer Beweis für diese Behauptung ist“, sagte er am Samstagabend über die jüngste Situation des iranischen Atomabkommens.

„Das zionistische Regime war immer gegen das Atomabkommen, und es gab andere Länder in der Region, die sich gegen das Atomabkommen aussprachen“, fuhr er fort.

„Biden kündigte seine Bereitschaft an, mit dem Iran in Form der P5 + 1 zu verhandeln, und es scheint, dass sie ihre internen Spannungen noch nicht überwinden konnten“, erklärte Araghchi.

Die Islamische Republik Iran plant, den regulären Zugang über das Zusatzprotokoll hinaus ab dem 23. Februar auszusetzen, falls nicht alle US-Sanktionen aufgehoben werden. Das iranische Parlament hat am 1. Dezember ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung verpflichtet, die Zusammenarbeit mit der IAEA einzuschränken, wenn die US-Sanktionen bestehen bleiben, und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) zu reduzieren.