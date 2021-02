Zarif: Israel entwickelt die einzige Atombombenfabrik der Region „Dimona“

In einem Tweet am Samstag verwies Außenminister Zarif auf den Schritt des zionistischen Regimes bei der Entwicklung der Nuklearanlage „Dimona“ und ärgerte sich über die fehlende Reaktion westlicher Beamter in dieser Hinsicht.

„Israel baut Dimona aus, die einzige Atombombenfabrik der Region. Der US-Präsident, die Internationale Atomenergieorganisation, Boris Johnson, Emmanuel Macron und Angela Merkel Ernsthaft besorgt? Beunruhigt? Ein wenig? würden Sie sich dazu äußern? Ich dachte es mir“, schrieb Zarif.