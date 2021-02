Ziele der Reise von Grossi nach Teheran

Der erste Besuch von Grossi fand am 24. August 2020 auf Einladung der Behörden der Islamischen Republik statt, um die Zusammenarbeit und die Verpflichtungen des Irans als Mitglied dieser internationalen Organisation aufrechtzuerhalten.

Der argentinische Direktor der IAEA reist heute unter ganz anderen und besonderen Umständen mit einer Sondermission nach Teheran. Grossi wird sein Engagement für Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Professionalität, Grundprinzipien der Agentur, unter Beweis stellen müssen.

Nach Angaben des Botschafters und ständigen Vertreters Irans bei internationalen Organisationen in Wien, Kazem Qaribabadi, erfolgt die Reise auf Ersuchen des Generaldirektors der IAEA, um mit der Atomenergieorganisation des Iran über technische Gespräche über die Umsetzung der Bestimmungen zu führen, die in dem Brief, den Iran am 15. Februar an die Agentur geschickt hat, und in Artikel 6 des Gesetzes über strategische Maßnahmen zur Aufhebung der Sanktionen, das vom Parlament gebilligt wurde, umrissen wurden, sowie über Möglichkeiten, die bilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der jüngsten Entwicklungen aufrechtzuerhalten.