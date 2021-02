Iranische Skifahrerin nimmt an der zweiten Runde der Weltmeisterschaften 2021 teil

Die Alpinen Skiweltmeisterschaften, die am 8. im italienischen Cortina d'Ampezzo begonnen haben, werden am 21. zu Ende gehen. In diesen zwei Wochen kämpfen die besten Skifahrer und Skifahrerinnen aus aller Welt um Medaillen.

Die iranischen Skifahrerinnen Atefeh Ahmadi, Marjan Kalhor, Forugh Abbasi und Sadaf Saveh-Shemshaki sowie die Skifahrer Pouria Save-Shemshaki, Morteza Jaafari, Behnam Kia-Shemshaki und Nima Baha sind die Mitglieder des iranischen Teams im Riesenslalom und Slalom.