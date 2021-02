USA zu Gesprächen mit Iran bereit

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des US-Außenministeriums kündigte am Donnerstag die Bereitschaft der USA an, an dem bevorstehenden Treffen zwischen Iran und der G5+1 teilzunehmen.

Laut Faz haben im Atomstreit mit Iran die Vereinigten Staaten ihre Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit dem Land unterstrichen. Das Außenministerium in Washington kündigte am Donnerstag an, dass die Vereinigten Staaten eine Einladung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu einem Treffen aller Unterzeichner der Nuklearvereinbarung mit Teheran von 2015 annehmen wollten. Bei diesem Treffen unter Einschluss Irans solle über eine diplomatische Lösung des Streits um das iranische Atomprogramm gesprochen werden, sagte Ministeriumssprecher Ned Price.